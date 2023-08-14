В Красноярском крае произошел пожар в жилом доме

Погиб один человек, еще один пострадал

КРАСНОЯРСК, 14 августа. /ТАСС/. В городе Бородино произошел пожар в жилом доме на площади 300 кв. м. В результате происшествия один человек погиб, еще один пострадал. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

"Сегодня в 19:34 (15:34 мск) поступило сообщение о пожаре в частном двухквартирном жилом доме в городе Бородино по ул. Бородинской. Обнаружен один погибший (взрослый), один человек травмирован (получил ожоги). Площадь пожара - 300 кв. м", - говорится в сообщении.

На месте работают 16 человек личного состава и 5 единиц техники.

По предварительным данным прокуратуры Красноярского края, дом был на двух хозяев. "В одной половине дома погибших и пострадавших нет. В другой части проживала семья - отец, мать и двое совершеннолетних детей. Дочь-инвалид до пожара госпитализирована в медучреждение, 19-летний сын доставлен с ожогами в больницу, их мать и отец до настоящего времени не обнаружены. Спасателями на месте обнаружено тело погибшего человека", - пояснили в прокуратуре.