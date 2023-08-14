В Белгороде обломки сбитых воздушных объектов повредили два домовладения

В одном пробиты кровля и пол, во втором - небольшие повреждения кровли, сообщил мэр города Валентин Демидов

БЕЛГОРОД, 14 августа. /ТАСС/. Осколки сбитых в понедельник воздушных объектов повредили два домовладения в частном секторе Белгорода, сообщил мэр города Валентин Демидов в своем Telegram-канале.

"Сегодня в первой половине дня в результате работы ПВО над Белгородским районом произошло падение осколков в частный сектор Белгорода. <…> Зафиксированы повреждения в двух домах. В одном пробиты кровля и пол. Во втором - небольшие повреждения кровли", - уточнил Демидов.

Ранее сообщалось, что повреждения получило одно домовладение.

Российская система ПВО 14 августа сбила две воздушные цели в районе села Пушкарное под Белгородом, пострадавших нет. "На местах находятся оперативные службы и специалисты управ. После завершения их работы приступим к строительной экспертизе и восстановлению конструкций", - отметил мэр Белгорода.