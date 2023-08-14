На Ставрополье мужчину осудили за поджог руководителя отделения ПФР

Его приговорили к восьми годам колонии

ПЯТИГОРСК, 14 августа. /ТАСС/. Суд приговорил мужчину к восьми годам колонии за покушение на убийство руководителя отделения Пенсионного фонда на Ставрополье. Об этом сообщили журналистам в следственном управлении СК РФ по краю.

"Собранные следственным отделом по городу Минеральные Воды следственного управления СК РФ по Ставропольскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 66-летнего ранее неоднократно судимого мужчины. Он признан виновным по ч. 3 ст. 30 п. п. "б", "е", "д" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство в связи с осуществлением лицом служебной деятельности, совершенное с особой жестокостью общеопасным способом). Приговором суда мужчине назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима", - говорится в сообщении.

Следствием и судом установлено, что 12 октября 2022 года мужчина пришел в Минераловодское отделение Пенсионного фонда, куда ранее обращался с жалобами на решение об отказе в назначении социальной пенсии. Злоумышленник зашел в кабинет к руководителю отделения, облил женщину воспламеняющейся жидкостью и поджег. В результате возгорания она получила ожоги. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи, в настоящее время ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

По данным ведомства, после совершения преступления мужчина скрылся, однако практически сразу был задержан оперативными сотрудниками отдела уголовного розыска ОМВД России по Минераловодскому городскому округу и доставлен к следователю СК России.