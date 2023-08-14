14 августа, 15:07

Число погибших в результате проливных дождей в Индии возросло до 50

В городе Шимла из-за осадков частично разрушился храм, погибли девять человек, еще не менее десятка могут оставаться под завалами

НЬЮ-ДЕЛИ, 14 августа. /ТАСС/. По меньшей мере 50 человек погибли в результате вызванных проливными дождями разрушений в индийском штате Химачал-Прадеш. Об этом сообщил телеканал India Today.

В городе Шимла из-за обильных осадков частично разрушился храм, погибли девять человек. По данным местных властей, в момент трагедии на его территории находилось около 50 верующих, не менее десятка могут по-прежнему оставаться под завалами.

В соседнем округе Солан селевые потоки разрушили дома в расположенных в холмистой местности населенных пунктах. Погибли не менее семи человек. Еще несколько человек погибли в других округах штата.

Из-за обильных осадков в штате закрыта часть дорог. Местные власти рекомендуют туристам в ближайшие дни воздержаться от поездок в штат. Метеорологи прогнозируют дождливую погоду в регионе до 19 августа.

Всего с приходом в июне муссона более 260 человек в Химачал-Прадеш стали жертвами вызванных обильными осадками наводнений и разрушений. 

Теги:
Индия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация