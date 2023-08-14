Число погибших в результате проливных дождей в Индии возросло до 50

В городе Шимла из-за осадков частично разрушился храм, погибли девять человек, еще не менее десятка могут оставаться под завалами

НЬЮ-ДЕЛИ, 14 августа. /ТАСС/. По меньшей мере 50 человек погибли в результате вызванных проливными дождями разрушений в индийском штате Химачал-Прадеш. Об этом сообщил телеканал India Today.

В городе Шимла из-за обильных осадков частично разрушился храм, погибли девять человек. По данным местных властей, в момент трагедии на его территории находилось около 50 верующих, не менее десятка могут по-прежнему оставаться под завалами.

В соседнем округе Солан селевые потоки разрушили дома в расположенных в холмистой местности населенных пунктах. Погибли не менее семи человек. Еще несколько человек погибли в других округах штата.

Из-за обильных осадков в штате закрыта часть дорог. Местные власти рекомендуют туристам в ближайшие дни воздержаться от поездок в штат. Метеорологи прогнозируют дождливую погоду в регионе до 19 августа.

Всего с приходом в июне муссона более 260 человек в Химачал-Прадеш стали жертвами вызванных обильными осадками наводнений и разрушений.