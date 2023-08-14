Суд изъял акции "Уралбиофарма" на 3 млрд рублей у экс-депутата Госдумы Малика Гайсина

Адвокат Антон Демченко заявил, что решение суда обжалуют

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 августа. /ТАСС/. Ленинский районный суд Екатеринбурга удовлетворил иск замгенпрокурора РФ и изъял у бывшего депутата Госдумы Малика Гайсина акции компании "Уралбиофарм" стоимостью 3 млрд рублей в пользу государства, передает корреспондент ТАСС из суда.

"Исковые требования удовлетворить", - сказала судья.

Представитель Гайсина адвокат Антон Демченко заявил журналистам, что решение суда будет обжаловано.

28 июля Генпрокуратура РФ подала в суд иск о взыскании с Гайсина акций фармацевтической компании "Уралбиофарм" стоимостью 3 млрд рублей в пользу государства, а также акций коммерческого банка "Вятич", долей участия в уставных капиталах ООО "Вагран" и "Актай-М". По данным надзорного ведомства, акции были приобретены с нарушением законодательства, поскольку Гайсин, являясь депутатом Госдумы в 1995-1999 годах, в нарушение антикоррупционных запретов занимался предпринимательством. Он лично и через доверенных лиц скупал акции ОАО "Уралбиофарм", незаконно участвовал в ее хозяйственно-финансовой деятельности.

В результате совершенных сделок Гайсин стал монопольным владельцем акционерного общества, увеличив долю своего бенефициарного участия до 99,995%. Для сокрытия этого от контролирующих органов Гайсин передал акции аффилированному с ним номинальному держателю - банку "Вятич", который он также скрытно приобрел, являясь членом комитета Госдумы по бюджету, налогам, банкам и финансам. Учрежденные ООО "Вагран" и ООО "Актай-М" выполняли роль номинальных держателей акций.

Гайсин является генеральным директором завода "Исеть" в Каменске-Уральском Свердловской области, следует из данных системы "Контур. Фокус". Он находится под домашним арестом по обвинению в растрате. По данным следствия, озвученным в ходе судебного заседания, Гайсин похитил путем растраты вверенные ему денежные средства ОАО "Исеть" на сумму 330 млн рублей.