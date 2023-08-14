В Татарстане родители пытались скрыть причину смерти сына

Сотрудникам полиции удалось установить, что мальчик умер в результате ДТП, а не после падения с крыши сарая, как утверждали родители

КАЗАНЬ, 14 августа. /ТАСС/. Родители попытались скрыть причину смерти восьмилетнего сына, который погиб в результате ДТП в Агрызском районе Татарстана. Сотрудникам полиции удалось установить точную причину произошедшего, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.

"В дежурную часть отдела МВД России по Агрызскому району поступила информация из Красноборской больницы о доставлении к ним тела восьмилетнего ребенка. Прибывшим на место сотрудникам полиции родители ребенка объяснили, что их сын неудачно спрыгнул с крыши сарая, в результате чего получил травмы, несовместимые с жизнью", - говорится в сообщении.

Однако сотрудники правоохранительных органов опросили свидетелей, осмотрели записи с камер видеонаблюдения и установили, что ребенок погиб в результате ДТП. Выяснилось, что две семьи выехали в деревню Мадьяры на отдых. Вечером 32-летний мужчина решил покатать на квадроцикле своего 8-летнего племянника. В какой-то момент мужчина потерял управление и квадроцикл перевернулся. Ребенок оказался придавлен транспортным средством, он скончался на месте от полученных травм. В момент ДТП водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

В настоящее время по данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Нарушитель задержан.