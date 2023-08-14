Суд в Петербурге заочно арестовал бизнесмена за невыплату зарплат на 20 млн рублей

Денис Беляков объявлен в розыск

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 августа. /ТАСС/. Куйбышевский суд Санкт-Петербурга заочно отправил под стражу руководителя дилерской компании "Прайм" Дениса Белякова, находящегося в розыске по обвинению в невыплате заработной платы, незаконном образовании юрлица и злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

"Куйбышевский районный суд города Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Дениса Белякова, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы), ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица), ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями)", - говорится в сообщении.

Беляков объявлен МВД в розыск, обвинение ему предъявили заочно. Срок заключения должен составить два месяца с момента задержания фигуранта на территории России либо с момента пересечения границы и передачи его конвойной службе ФСИН, следует из постановления судьи.

По версии следствия, Беляков как генеральный директор ООО "Прайм" (фирма, согласно материалам дела, выступила учредителем ООО "Первый трест") с декабря 2019 года по январь 2022-го не платил работникам заработную плату и другие установленные законом выплаты более двух месяцев - общая задолженность превысила 20,6 млн рублей. При этом Беляков знал, что на счете организации есть деньги, но расходовал их на другие цели - например, выплачивал необоснованно высокую зарплату себе или переводил деньги на счета подконтрольных организаций.

Адвокат обвиняемого возражал против ареста и сообщил, что Беляков не скрывается от правоохранительных органов, а проходит лечение за границей.

По данным системы СПАРК, компания "Прайм" под руководством Белякова занималась вложениями в ценные бумаги и дилерской деятельностью. Фирма была зарегистрирована в сентябре 2017 года, в августе 2022-го - ликвидирована. Основным видом деятельности ООО "Первый трест", созданной также в 2017 году при участии "Прайма", было строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения. В мае 2022 года суд признал юрлицо банкротом и ввел в отношении него процедуру конкурсного производства.