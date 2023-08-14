В Махачкале порядка 10 медучреждений пострадали из-за сбоев в электроснабжении

Сбои произошли из-за аномальной жары

МАХАЧКАЛА, 14 августа. /ТАСС/. Порядка 10 медицинских учреждений в Махачкале пострадали из-за сбоев в электроснабжении, связанных с аномальной жарой. Об этом на совещании с главой региона Сергеем Меликовым сообщила министр здравоохранения региона Татьяна Беляева.

"Порядка 10 медучреждений в Махачкале пострадали от выхода из строя оборудования", - сказала Беляева, видео с которой опубликовано в Telegram-канале пресс-службы главы региона.

Как сообщил в своем Telegram-канале мэр Махачкалы Юсуп Умавов, на утро понедельника в городе было зафиксировано 29 аварийных локаций.

Ранее сильная жара, наступившая в регионе в августе, привела к массовым отключениям энергоснабжения в некоторых городах и районах республики. По данным регионального ГУ МЧС, температура воздуха в некоторых районах достигала плюс 43 градусов, в понедельник она поднялась до 41 градусов. Синоптики прогнозируют, что во вторник температура воздуха в низменных районах региона достигнет 39 градусов.

9 августа из-за нагрузки на оборудовании, связанной с погодой, загорелись трансформатор в Махачкале и подстанция в Дербенте. Из-за нагрузки на энергообъектах были введены плановые веерные отключения электричества в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Избербаше, Хасавюрте и в ряде районов региона. 10 августа без электроснабжения в республике оставались около 60 тыс. человек.

Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что все службы, включая республиканское правительство и муниципальные власти, переведены на усиленный режим работы для устранения аварийных отключений. Следователи в Дагестане заведи уголовное дело по факту халатности должностных лиц компании "Россети Северный Кавказ" и филиала "Дагэнерго" при обеспечении населения республики электроэнергией.