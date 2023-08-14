Мэр Донецка сообщил о ранении четырех человек в результате обстрела ВСУ

По словам Алексея Кулемзина, трое из них получили травмы в селе Кременец, еще один - в Куйбышевском районе города

ДОНЕЦК, 14 августа. /ТАСС/. Три человека пострадали при обстреле со стороны украинской армии села Кременец на территории Донецка, еще один получил травмы при обстреле Куйбышевского района города. Об этом сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.

"В селе Кременец по ул. Октябрьской ранена женщина 1963 года рождения и мужчина 1959 года рождения. В Куйбышевском районе получил ранение во дворе дома по ул. Руставели мужчина 1944 года рождения", - написал Кулемзин.

Позднее он сообщил, что при обстреле села Кременец также пострадала женщина 1952 года рождения, которую доставили в медучреждение с осколочными ранениями.