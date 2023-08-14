14 августа, 15:32
Военная операция на Украине

Мэр Донецка сообщил о ранении четырех человек в результате обстрела ВСУ

По словам Алексея Кулемзина, трое из них получили травмы в селе Кременец, еще один - в Куйбышевском районе города

ДОНЕЦК, 14 августа. /ТАСС/. Три человека пострадали при обстреле со стороны украинской армии села Кременец на территории Донецка, еще один получил травмы при обстреле Куйбышевского района города. Об этом сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.

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"В селе Кременец по ул. Октябрьской ранена женщина 1963 года рождения и мужчина 1959 года рождения. В Куйбышевском районе получил ранение во дворе дома по ул. Руставели мужчина 1944 года рождения", - написал Кулемзин.

Позднее он сообщил, что при обстреле села Кременец также пострадала женщина 1952 года рождения, которую доставили в медучреждение с осколочными ранениями. 

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