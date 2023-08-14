Ставропольского чиновника осудили на три года за получение взятки

Размер взятки составил 15 млн рублей

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Ставропольский чиновник Петр Кожин приговорен к трем годам лишения свободы за получение взятки в 15 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

"Приговором суда Кожину назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, со штрафом в размере 15 млн рублей", - сказали в СК.

В ведомстве отметили, что Главным следственным управлением СК РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу во взаимодействии с УФСБ России по Ставропольскому краю и отделом МВД России по Кировскому городскому округу Ставропольского края доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении Петра Кожина. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

Следствием и судом установлено, что Кожин, занимая должности главы Кировской районной государственной администрации Ставропольского края и главы администрации Кировского муниципального района Ставропольского края, с марта 2004 по февраль 2013 года лично получил от учредителей коммерческой организации взятку в виде денег в общей сумме 15 млн рублей и в виде доли в уставном капитале. За указанное вознаграждение Кожин, используя свои служебные полномочия, ускорил процедуру переоформления одним из предприятий права постоянного пользования земельным участком на право долгосрочной аренды, а в дальнейшем не препятствовал предоставлению указанного земельного участка в долгосрочную субаренду компании.