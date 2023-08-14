Суд Уфы оштрафовал рэпера Face за непредоставление отчета о деятельности

Размер штрафа составил 30 тыс. рублей

УФА, 14 августа. /ТАСС/. Иван Дремин, известный как рэпер Face (включен в реестр СМИ-иноагентов), оштрафован на 30 тыс. рублей за непредоставление отчета о деятельности лицом, признанным иноагентом. Об этом сообщила пресс-служба Кировского районного суда города.

"Постановлением суда Иван Дремин признан виновным в совершении административного правонарушения по ч. 2 ст 19.34 КоАП РФ (непредоставление отчета о своей деятельности лицом, признанным иноагентом), ему назначено административное наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей", - сказано в сообщении.

Постановление еще не вступило в законную силу, отметили в суде.