В Абхазии разыскивают сбежавшего из СИЗО местного жителя, осужденного за убийство

МВД республики проводит служебную проверку по факту побега Гургена Киракосяна

СУХУМ, 14 августа. /ТАСС/. МВД Абхазии проводит оперативно-разыскные мероприятия по факту побега из следственного изолятора местного жителя Гургена Киракосяна, осужденного за убийство. Об этом сообщает пресс-служба МВД в понедельник.

"Киракосян 1988 года рождения совершил побег из СИЗО. Он был осужден по статьям 99 (убийство) и 217 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств) УК Республики Абхазия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по факту побега проводится служебная проверка, осуществляются оперативно-разыскные мероприятия, направленные на задержание беглеца.