Под Калининградом один из пяти пострадавших в ДТП умер в больнице

Еще четыре человека, включая троих детей, остаются в больнице

КАЛИНИНГРАД, 14 августа. /ТАСС/. Водитель легкового автомобиля, столкнувшегося с грузовиком под Калининградом, умер в больнице. Еще четыре человека, включая троих детей, остаются в больнице, один ребенок в реанимации. По факту аварии возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе областного УМВД.

"В больнице умер водитель легкового автомобиля, отец детей. Девочка (младший ребенок) в реанимации. Все остальные, кроме водителя "Камаза", в больнице, водитель "Камаза" не пострадал", - сказали ТАСС в пресс-службе.

В официальном Telegram-канале областного УМВД сообщается, что следователями МО МВД России "Гусевский" по материалам, собранным Госавтоинспекцией, после аварии возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Авария произошла в 10:15 по местному времени в Гусевском районе области на 137-м км автодороги Калининград (от поселка Борисово) - Знаменск - Озерск - Гусев - Добровольск - Неман. По предварительным данным, автомобиль Audi двигался по главной дороге, со второстепенной дороги выезжал "Камаз", который не предоставил легковушке преимущественное право движения. В Audi ехала семья из пяти человек, включая троих детей 19, 18 и 4 лет, все они были доставлены в больницу. Водитель "Камаза" не пострадал.