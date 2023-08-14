На Урале задержали членов банды, зарабатывавшей на детской порнографии

Возбуждено уголовное дело

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 августа. /ТАСС/. Силовики в ходе специальной международной операции, инициированной Генеральным секретариатом Интерпола, задержали в Свердловской области подозреваемых в распространении и зарабатывании на детской порнографии. Возбуждено уголовное дело, сообщили журналистам в следственном управлении СК РФ по региону.

"Возбуждено уголовное дело по п. "г" ч. 2 ст. 242.1 УК РФ ("Оборот материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних, совершенный с использованием сети "Интернет"). В ходе допроса двух фигурантов получены признательные показания и информация о причастности к совершенным деяниям еще одного жителя России, проживающего на территории Краснодарского края. Все они задержаны", - сказано в сообщении.

По данным ведомства, с 2020-2022 годов на территории Орджоникидзевского района по некоторым адресам хранились в целях распространения материалы с порнографическими изображениями несовершеннолетних на нескольких сайтах, которые в дальнейшем распространялись. По месту проживания фигурантов проведены обыски, в ходе которых обнаружена и изъята компьютерная техника, содержащая специализированное программное обеспечение для создания и администрирования выявленных веб-сайтов. Также изъят съемный жесткий диск с порнографическими изображениями несовершеннолетних.

Как пояснил журналистам пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, чтобы выявить фигурантов была проведена международная спецоперация. "С декабря 2021-го по июль 2023 года была проведена специальная международная операция NARSIL, инициированная Генеральным секретариатом Интерпола. Ее участниками стали 28 стран по всему миру, в том числе Аргентина, Таиланд, Болгария. Основной целью мероприятия являлось привлечение к ответственности лиц, входящих в индустрию бизнеса по извлечению прибыли от рекламы на зарубежных интернет-ресурсах, использовавших материалы с сексуальными надругательствами над детьми", - отметил он.

По его словам, каждый из фигурантов получал доход около 350 тыс. рублей в месяц в зависимости от количества просмотров и прибыли от рекламы. Полученные средства выводились через криптокошельки. Горелых добавил, что подозреваемыми проходят двое 25-летних ранее не судимых жителей Свердловской области и 39-летний мужчина из Краснодарского края, ранее судимый по аналогичной статье.