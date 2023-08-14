AFP: у берегов Туниса погибли не менее пяти мигрантов

Еще семь пропали без вести, сообщило агентство

ТАСС, 14 августа. По меньшей мере пять мигрантов погибли у берегов Туниса в результате кораблекрушения. Об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на местные юридические организации.

По их информации, лодка затонула у берегов города Сфакса, расположенного на востоке Туниса. На потерпевшем крушение судне находились не менее 35 мигрантов, которые в основном являлись уроженцами Туниса. На борту затонувшей лодки были также две женщины и один ребенок.

Спасательные службы помогли 23 мигрантам, судьба еще семи из них остается неизвестной.

27 июля береговая охрана Туниса сообщила о том, что с начала 2023 года обнаружила у побережья страны 901 тело утонувших мигрантов.

Согласно сведениям международных организаций, путь от побережья Туниса в направлении ЕС уже не первый год остается одним из самых часто используемых маршрутов перемещения нелегальных мигрантов в Средиземном море. Большая часть лодок с нелегальными мигрантами отходит от побережья Туниса в районе города Сфакс.