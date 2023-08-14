СК начал проверку по факту отравления детей в лагере в Нижегородской области

Лагерь продолжает работу в обычном режиме после локализации очага инфекции

ТАСС, 14 августа. Проверка об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, начата по факту отравления детей в лагере в Нижегородской области, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"Организовано проведение процессуальной проверки в порядке ст. 144-145 УПК РФ по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровью потребителей)", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, несколько детей, отдыхающих в детском лагере в Выксунском районе Нижегородской области, обратились за медицинской помощью с признаками отравления. Сейчас следователи опрашивают работников оздоровительного лагеря, назначают экспертизы, устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В прокуратуре Нижегородской области сообщили, что по факту ухудшения самочувствия детей также организовали проверку.

В пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора ТАСС сообщили, что специалисты ведомства выявили ротавирусную инфекцию в одном из корпусов лагеря "Костер". Работа одного из корпусов была приостановлена, очаг локализован. После поступления информации об ухудшении самочувствия у нескольких детей, сотрудники выехали на место и начали эпидемиологическое расследование. "<…> Лабораторией Роспотребнадзора отобраны смывы с объектов внешней среды, пробы воды и пищевых продуктов. По результатам исследований была выделена ротавирусная инфекция. В лагере была приостановлена работа одного корпуса, где был занос инфекции. Очаг локализован", - сообщили в управлении.

Сейчас лагерь продолжает работу в обычном режиме.