14 августа, 16:10

В Краснодаре младенец и его няня пострадали в результате наезда электросамоката

Личность водителя устанавливается

КРАСНОДАР, 14 августа. /ТАСС/. Годовалый ребенок и его няня пострадали в результате наезда электросамоката в Краснодаре. Личность водителя самоката устанавливается. По факту ДТП организована проверка, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Краснодарского края в понедельник.

"На улице Красной города Краснодара мужчина, личность которого в настоящее время устанавливается, управляя электрическим самокатом, совершил наезд на женщину, у которой на руках находился ребенок 2022 года рождения, в результате чего последний получил повреждения в виде закрытого перелома средней трети правой ключицы, ушиба правой кисти, а его няня - повреждения головы", - говорится в сообщении с уточнением, что прокуратурой края по факту инцидента организована проверка.

Как уточнили журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по региону, в ходе мониторинга сети Интернет была выявлена публикация, в которой сообщается о том, что мужчина, управляющий электросамокатом, совершил наезд на пешеходов, переходивших проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу. Сообщений в полицию по инциденту не поступало. В настоящее время по факту выявленной публикации сообщение зарегистрировано в полиции, назначено проведение проверки, по результатам которой будет принято процессуальное решение. 

Теги:
РоссияКраснодарский край
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