Глава Дагестана предложил подать иск на "Россети" из-за сбоев в электроснабжении

От сбоев в регионе страдают сферы промышленности, транспорта и строительства, заявил Сергей Меликов

МАХАЧКАЛА, 14 августа. /ТАСС/. Глава Дагестана Сергей Меликов предложил подать иск на компанию "Россети" из-за сбоев в электроснабжении, от которых в регионе страдают сферы промышленности, транспорта и строительства. Об этом руководитель региона сообщил на совещании по актуальным вопросам.

"Если "Россети" являются хозяевами ситуации, значит пусть тогда "Россети" и отвечают, и пусть не будет никаких обид. <…> Если "Россети" не могут ничего объяснить, значит, давайте подавать иск. <…> В конечном счете страдает не только население, страдают предприятия промышленности, страдает транспорт, страдает строительный комплекс. То есть те деньги, которые мы планируем на развитие Дагестана, уходят в песок благодаря тому, что своевременно не принимаются усилия для нормализации работы энергетического комплекса",- сказал Меликов, видео с которым в понедельник опубликовала пресс-служба главы региона.

По данным компании "Россети", с 1 августа в регионе установилась экстремально высокая температура воздуха. Оборудование оказалось перегружено из-за массовых самовольных подключений к сетям, также очень высок его износ. Как пояснил главный инженер электросетевого холдинга Евгений Ляпунов, который с 9 августа работает в регионе, в совокупности с погодой это приводит к множественным технологическим нарушениям. В связи с превышением расчетных нагрузок в регионе введены плановые веерные отключения.

По данным регионального ГУ МЧС, температура воздуха в некоторых районах в августе достигала плюс 43 градусов, в понедельник температура воздуха достигла отметки 41 градусов. Синоптики прогнозируют, что во вторник температура воздуха в низменных районах региона достигнет 39 градусов.

Ранее сильная жара, наступившая в Дагестане в августе, привела к массовым отключениям энергоснабжения в некоторых городах и районах республики.