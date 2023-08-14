На Красной Поляне Porsche Cayenne въехал в три припаркованные машины

В результате ДТП никто не пострадал

КРАСНОДАР, 14 августа. /ТАСС/. Водитель Porsche Cayenne не справился с управлением и столкнулся с тремя припаркованными автомобилями в поселке Красная Поляна. Об этом сообщается в Telegram-канале УВД по Сочи ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

"В дежурную часть пункта полиции поселка Красная Поляна поступило сообщение о ДТП на улице Водопадной в районе дома 34. Как установили прибывшие на место происшествия полицейские, житель Ставропольского края 1980 года рождения, управляя автомобилем Porsche Cayenne, не справился с управлением и допустил столкновение с тремя припаркованными автомобилями", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в результате ДТП никто не пострадал.