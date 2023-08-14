14 августа, 18:05
Военная операция на Украине

Число пострадавших при обстрелах в Донецке мирных жителей выросло до пяти

Женщину доставили в лечебное учреждение с осколочными ранениями, сообщил мэр города Алексей Кулемзин

ДОНЕЦК,14 августа. /ТАСС/. Число мирных жителей Донецка, получивших ранения в результате обстрелов со стороны ВС Украины, выросло до пяти, в относящемся к городу селе Кременец ранена еще одна мирная жительница, написал в своем Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин.

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"Еще одна жительница села Кременец 1961 года рождения доставлена в лечебное учреждение с осколочными ранениями", - написал он.

Ранее сообщалось, что три человека пострадали при обстреле со стороны украинской армии села Кременец на территории Донецка, еще один получил травмы при обстреле Куйбышевского района города. 

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