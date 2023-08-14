В Жигулевском заповеднике ликвидировали открытое горение

Площадь возгорания составила 9,4 га

САМАРА, 14 августа. /ТАСС/. Открытое горение в Жигулевском заповеднике в Самарской области ликвидировано на площади 9,4 га. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"В 19:20 (18:20 мск) объявлена ликвидация открытого горения на площади 9,4 га", - сказано в сообщении.

Пожар возник 12 августа в 20-м и 21-м кварталах Бахиловского участкового лесничества ФГБУ "Жигулевский государственный природный биосферный заповедник имени И. И. Спрыгина" в районе населенного пункта Бахилова Поляна. Группировка, задействованная в тушении возгорания, была увеличена с 205 до 243 человек и 50 единиц техники. К тушению привлекался вертолет Ми-8 с водосливным устройством Жуковского авиационно-спасательного центра МЧС России (Казань).

Жигулевский государственный природный заповедник организован в октябре 1966 года на месте существовавших ранее Средне-Волжского (1927-1935) и Жигулевского (1959-1960) заповедников. Заповедник расположен на Самарской Луке - местности, прилегающей к глубокому изгибу реки Волги у впадения реки Самары. Площадь Жигулевского заповедника составляет 23,1 тыс. га, из них 22,6 тыс. га приходится на основной участок в северной части полуострова и 500 га - на островной, который представлен островами Шалыга и Середыш с прилегающими мелководьями.