14 августа, 17:52

В горах Краснодарского края пропали двое туристов

Поиски ведутся с земли и воздуха

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Сотрудники МЧС России ведут поиски двоих туристов, пропавших в горах Краснодарского края неделю назад, сообщает министерство.

"Спасатели МЧС России ищут пропавших отца и сына в горах Краснодарского края. Туристы отправились в поход 5 августа из Майкопа через гору Большой Тхач в сторону поселка Красная Поляна. Последний раз 60-летний отец и 33-летний сын выходили на связь 8-го числа с перевала Тхач", - говорится в сообщении.

О пропаже сообщил их родственник, когда отец и сын не вернулись в пятницу домой. Их поиски ведутся с земли и воздуха, задействован вертолет Ка-32 МЧС. 

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РоссияКраснодарский край
© Информационное агентство ТАСС
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