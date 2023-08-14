В горах Краснодарского края пропали двое туристов

Поиски ведутся с земли и воздуха

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Сотрудники МЧС России ведут поиски двоих туристов, пропавших в горах Краснодарского края неделю назад, сообщает министерство.

"Спасатели МЧС России ищут пропавших отца и сына в горах Краснодарского края. Туристы отправились в поход 5 августа из Майкопа через гору Большой Тхач в сторону поселка Красная Поляна. Последний раз 60-летний отец и 33-летний сын выходили на связь 8-го числа с перевала Тхач", - говорится в сообщении.

О пропаже сообщил их родственник, когда отец и сын не вернулись в пятницу домой. Их поиски ведутся с земли и воздуха, задействован вертолет Ка-32 МЧС.