На юге Франции начался лесной пожар

По сведениям интернет-издания Actu, объявлена эвакуация местных жителей

ПАРИЖ, 14 августа. /ТАСС/. Крупный пожар возник в районе коммуны Сент-Андре (департамент Восточные Пиренеи на юге Франции), объявлена эвакуация местных жителей. Об этом сообщает интернет-издание Actu.

В сообщении отмечается, что сигнал о возгорании поступил около 17:00 (18:00 мск). По данным издания, "пожар уже охватил 50 га, при этом огонь затронул жилые дома, где взрываются газовые баллоны".

Власти объявили эвакуацию местных жителей, а также туристов, находящихся в близлежащих кемпингах, сообщает Actu.

По данным интернет-портала, для борьбы с огнем направлены около 300 пожарных, а также три вертолета и четыре самолета. Остановить распространение огня пока не удается "из-за сильного ветра и жаркой погоды", отмечается Actu.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью телеканалу France 2 заявил, что почти половина департаментов республики находятся под угрозой пожаров из-за засухи.