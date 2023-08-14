В Югре два человека погибли при ЧП на месторождении

Еще пятеро пострадали

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 14 августа. /ТАСС/. Двое погибли, пятеро пострадали при ЧП на месторождении в Югре. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства региона.

"Пострадали семь человек, из них погибли два человека при хлопке на месторождении в Югре. Пострадавшие доставляются в Няганскую окружную больницу", - сказал собеседник агентства.

Пожар произошел на Талинском месторождении на площади 100 кв. м. "Силы и средства Октябрьского пожарно-спасательного гарнизона выехали по повышенному номеру вызова на Талинское месторождение, где происходит горение на площади 100 кв. м. <...> Предположительно, в очаге горения находятся баллоны с азотом", - сказано в сообщении.

Как ранее заявили ТАСС в Няганской окружной больнице, четыре человека находятся в тяжелом состоянии. "К нам везут четырех пострадавших с месторождения. Все тяжелые. Предварительно, 70% ожога", - сказал собеседник агентства.

По данным Telegram-канала департамента здравоохранения Югры, пострадавшие доставлены в Няганскую окружную больницу. Их состояние оценивается врачами как тяжелое, им оказывается необходимая медицинская помощь. К приему пострадавших подготовлены окружные ожоговые центры Сургута и Пыть-Яха.

СУ СКР по Югре проводит проверку по факту ЧП.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Югре, в 22:13 (20:13 мск) диспетчеру Няганьского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании на кустовой площадке на Талинском месторождении нефти в Октябрьском районе. "Происходило горение трех вагон-бытовок и трех единиц грузовой техники. В 23:59 (21:59 мск) открытое горение ликвидировано на площади около 100 кв. м", - сказал собеседник агентства.

В новость внесены изменения (22:13 мск) - добавлена информация о погибших