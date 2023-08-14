В Ливерпуле при строительстве нового стадиона футбольного клуба "Эвертон" умер рабочий

Как сообщил телеканал Sky News, строительство арены остановили до "дальнейшего уведомления"

ЛОНДОН, 14 августа. /ТАСС/. Строитель умер при возведении нового стадиона футбольного клуба "Эвертон" в Ливерпуле. Как сообщил телеканал Sky News, в результате инцидента строительство арены было остановлено до "дальнейшего уведомления".

Отмечается, что полиция графства Мерсисайд на северо-западе Англии начала расследование обстоятельств инцидента. Компания Laing O'Rourke, которая занимается строительством стадиона, заявила, что сотрудничает с правоохранительными органами.

Предполагается, что арена, которое получит название "Эвертон стэдиум", будет построена к августу 2024 года. Стоимость стадиона, который будет вмещать 53 тыс. зрителей, оценивается в £500 млн ($635 млн). В настоящее время "Эвертон", который девять раз выиграл чемпионат Англии, выступает на стадионе "Гудисон парк", построенном в 1892 году и вмещающем 39 тыс. болельщиков.

Ранее сооружение арены вызвало бурные обсуждения не только в Великобритании, но и во всем мире. Причиной полемики стал выбор локации для нового стадиона: в результате общественных консультаций было решено возводить спортивный объект в доке Брэмли-Мур в порту Ливерпуля. Данное решение спровоцировало недовольство со стороны ЮНЕСКО, которая в итоге исключила из списка объектов всемирного наследия портовую часть Ливерпуля и исторический центр города, внесенные туда в 2004 году как символ эпоху бурного развития английской промышленности.

Как пояснили тогда в организации, причиной исключения стали работы по переустройству города. Еще в 2012 году эксперты ЮНЕСКО предостерегали от возведения в районе порта каких-либо построек, однако это не помешало воплощению в жизнь планов по сооружению нового стадиона "Эвертона".