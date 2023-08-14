В Удмуртии задержали мужчину по делу о половой неприкосновенности школьницы

Девочка выпрыгнула из окна, спасаясь от домогательств

ТАСС, 14 августа. Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого по делу о совершении преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней из Ижевска, которая выпрыгнула из окна, спасаясь от домогавшегося мужчины. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Следственного комитета (СК) РФ.

"В рамках расследования уголовного дела мужчина был задержан, с ним проводятся необходимые следственные действия, решается вопрос об избрании меры пресечения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в следственном управлении СК России по Удмуртии расследуется уголовное дело, возбужденное по факту совершения преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней. "Убегая от нападавшего, девочка выпрыгнула из окна квартиры, в результате чего получила травмы и госпитализирована в медицинское учреждение", - добавили в СК.

Глава ведомства Александр Бастрыкин запросил доклад по уголовному делу.

В пресс-службе МВД по Удмуртии сообщили, что подозреваемый был задержан в подъезде соседнего дома. Он доставлен в отдел полиции.

Ранее источник сообщал ТАСС, что уголовное дело возбуждено в Ижевске после того, как школьница выпрыгнула из окна, пытаясь сбежать от мужчины, который начал домогаться у себя в квартире. В своем Telegram-канале зампред правительства Удмуртии Эльвира Пинчук сообщила, что девочка находится в тяжелом состоянии под наблюдением лучших нейрохирургов республики и получает всю необходимую медицинскую помощь.