В Тюменской области пять человек погибли в ДТП

В больнице находятся двое детей

ТАСС, 14 августа. Пять человек, включая троих детей, погибли в результате столкновения легкового автомобиля и грузовика в Тюменской области, двое детей находятся в больнице, сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Тюменской области.

ДТП с летальным исходом произошло в девятом часу вечера в Тобольском районе. По предварительной информации, на 241-м км федеральной трассы Тюмень - Ханты-Мансийск водитель Infiniti G35, опережая поток попутного транспорта по полосе разгона, не справился с управлением, в результате чего автомобиль вынесло на полосу встречного движения, где произошло столкновение с грузовым автомобилем Volvo с полуприцепом.

"В результате ДТП погибли на месте происшествия находившиеся в автомобиле Infiniti мужчина, женщина и двое несовершеннолетних детей. Еще трое детей были госпитализированы, впоследствии один из них скончался в больнице", - говорится в сообщении ГИБДД.

Отмечается, что на месте ДТП работает оперативно-следственная группа. Движение по проезжей части дороги перекрыто, сотрудники ДПС регулируют движение транспорта в реверсивном порядке по прилегающей к дороге территории объекта придорожного сервиса. Обстоятельства ДТП выясняются.