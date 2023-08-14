В Краснодарском крае потерпел крушение учебный самолет Л-39

Погиб один из членов экипажа

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Учебный самолет Л-39 потерпел крушение в черте аэродрома в Краснодарском крае, один из членов экипажа погиб. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"14 августа 2023 года в Краснодарском крае при выполнении планового учебно-тренировочного полета во время захода на посадку потерпел крушение учебный самолет Л-39 учебного авиационного полка. Самолет упал в черте аэродрома. Разрушений и пострадавших на земле нет. По предварительной информации с места, один из членов экипажа погиб", - сообщили там.

По данным военного ведомства, самолет упал в черте аэродрома, разрушений и пострадавших на земле нет.

"По предварительной информации с места, один из членов экипажа погиб. Причина крушения устанавливается", - добавили в министерстве.

Самолет Л-39 "Альбатрос" был разработан в Чехословакии. Он совершил первый полет в 1968 году, а в 1972 году его выбрали основным учебно-тренировочным самолетом стран - участниц Организации Варшавского договора. Сейчас он по-прежнему является основной машиной для подготовки курсантов летных училищ России.