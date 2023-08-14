В ДТП с пятью автомобилями на Кубани погибли два человека

Еще трое пострадали

КРАСНОДАР, 14 августа /ТАСС/. Столкновение пяти автомобилей произошло в Краснодарском каре на федеральной автодороге М-4 "Дон". В результате ДТП погибли женщина и ребенок, еще три человека госпитализированы, сообщается в Telegram-канале ГУ МВД России по региону в понедельник.

"В 16:30 в дежурную часть ОМВД России по Динскому району поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 1304-м км федеральной автодороги М-4 "Дон". Столкнулись пять автомобилей, двигавшихся в направлении Краснодара. В результате ДТП погибли 53-летняя женщина и 8-летний ребенок. Три человека с травмами различной степени тяжести госпитализированы", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, причиной аварии стало несоблюдение участниками дорожного движения скоростного режима и дистанции, проводится проверка, добавили в ведомстве.