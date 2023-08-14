Площадь пожара на юге Франции увеличилась в 10 раз

В район коммуны Сент-Андре направили более 500 пожарных, 13 самолетов и 3 вертолета

ПАРИЖ, 14 августа. /ТАСС/. Более 3 тыс. человек эвакуированы из-за крупного природного пожара в районе коммуны Сент-Андре на юге Франции. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

По его данным, площадь пожара в настоящий момент составляет около 530 га. Эвакуированы в основном местные жители, а также туристы близлежащих кемпингов. На место стянуты более 500 пожарных, 13 самолетов и 3 вертолета, отмечает BFMTV.

Изначально сообщалось, что площадь пожара составляет около 50 га. Борьбу с огнем затрудняют жаркая погода и сильный ветер.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью телеканалу France 2 заявил, что почти половина департаментов республики находится под угрозой пожаров из-за засухи.