Число пострадавших от взрыва на автозаправке в Махачкале увеличилось до 50

Погибли 12 человек, среди них есть дети

МАХАЧКАЛА, 14 августа. /ТАСС/. Число пострадавших от взрыва на автозаправке в Махачкале, по уточненным данным, составляет 50 человек, погибли 12 человек, из них двое дети. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Дагестана.

"По предварительным данным на этот час, 12 человек погибли, из них двое дети, 50 человек пострадали при взрыве на АЗС в Махачкале", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о 15 пострадавших.

Всех раненых из территориально близкого стационара эвакуировали в несколько крупных республиканских клиник. Лечение пострадавших находится на личном контроле министра здравоохранения региона Татьяны Беляевой, которая выехала на место происшествия. В медучреждениях имеется необходимое количества коек для лечения пострадавших, все нужные медикаменты.

"Препараты крови также имеются в достатке, Республиканская станция переливания крови обеспечивает стационары в полной мере", - добавили в пресс-службе.

Первый замглавы Минздрава России Виктор Фисенко вылетел в Дагестан для организации медпомощи пострадавшим, сообщили журналистам в пресс-службе Минздрава.

"Первый замминистра здравоохранения РФ Виктор Фисенко вылетел в Дагестан для организации оказания помощи пострадавшим в результате взрыва на автозаправке в Махачкале", - говорится в сообщении.

Пострадавшие продолжают поступать в республиканскую клиническую больницу (РКБ) после взрыва на заправке в Махачкале. В настоящее время в медучреждение поступили 25 человек, сообщил журналистам главный врач больницы Газиявдибир Мусаев.

"В настоящее время в республиканскую клиническую больницу города Махачкалы имени Вишневского поступило 25 человек, при этом они продолжают поступать", - сказал Мусаев.

В пресс-службе Минздрава РФ сообщили, что необходимое число коек для лечения пострадавших при взрыве на АЗС есть в больницах Махачкалы.

"В медучреждениях Махачкалы имеется необходимое количества коек для лечения пострадавших, все необходимые медикаменты и препараты крови", - говорится в сообщении.

В новость внесены изменения (00:29 мск, 15 августа) - уточняется число пострадавших