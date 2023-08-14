В Дагестане окажут помощь семьям погибших в результате взрыва на АЗС

По словам главы республики Сергея Меликова, медики делают все возможное, чтобы спасти жизни пострадавших

МАХАЧКАЛА, 14 августа. /ТАСС/. Семьям погибших в результате взрыва на автозаправке в пригороде Махачкалы будет оказана вся необходимая помощь. Об этом ТАСС сообщил глава Дагестана Сергей Меликов.

"Семьям погибших в результате взрыва на автозаправке в пригороде Махачкалы будет оказана вся необходимая материальная и моральная помощь", - сказал собеседник агентства. По его словам, медики делают все возможное, чтобы спасти жизни пострадавших.

На место происшествия прибыли госсекретарь Республики Дагестан Магомед-Султан Магомедов, а также мэр Махачкалы Юсуп Умавов.

Как сообщает региональная прокуратура, организована проверка в связи с возгоранием на автозаправочной станции в Махачкале.