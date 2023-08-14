14 августа, 20:29

В ФРГ неизвестные напали на политика из партии "Альтернатива для Германии"

У Аугсбурга Андреаса Юрки диагностировали перелом лодыжки и гематомы

БЕРЛИН, 14 августа. /ТАСС/. Представитель правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) из Аугсбурга Андреас Юрка подвергся нападению неизвестных, уголовная полиция проводит расследование случившегося. Об этом сообщило агентство DPA.

Инцидент произошел утром около 05:00 (06:00 мск) в минувшую субботу. Юрка возвращался домой, когда на пути ему встретилась группа молодых людей. Он заявил, что его стали расспрашивать касательно планов избираться в ландтаг (земельный парламент) Баварии от АдГ. Когда он ответил утвердительно, двое неизвестных напали на 35-летнего политика и избили его. По данным партии, у ее представителя диагностированы перелом лодыжки и гематомы.

В АдГ считают, что Юрка был избит из-за политической деятельности в Аугсбурге, где он является членом городского совета. В полиции и прокуратуре, как пишет DPA, пока этого не подтвердили, отметив, что возможные мотивы и ход событий являются предметом расследования. Возбуждено уголовное дело по подозрению в нанесении опасных телесных повреждений. 

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Германия
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