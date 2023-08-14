14 августа, 20:51

"Икар" доставил в Турцию из Екатеринбурга около 400 пассажиров Red Wings

Рейсом из Антальи в административный центр Свердловской области планируется перевезти 429 человек

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Авиакомпания "Икар" доставила около 400 пассажиров задерженных рейсов компании Red Wings из Екатеринбурга в Анталью. Об этом сообщает Росавиация.

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"Авиакомпания "Икар", которая ранее вылетела из Екатеринбурга в Анталью, доставила в 22:45 мск к месту отдыха около 400 пассажиров", - говорится в сообщении.

Отмечается, что предварительное время вылета из турецкого аэропорта в административный центр Свердловской области установлено на 00:30 мск. Этим рейсом планируется перевезти 429 пассажиров.

Ранее серьезные задержки были зафиксированы на рейсах Red Wings из Антальи в Екатеринбург и обратно. Московская межрегиональная транспортная прокуратура в понедельник сообщила о начале проверки соблюдения прав пассажиров рейса авиакомпании после задержки вылета из Антальи в Москву. 

Теги:
ТурцияРоссияСвердловская область
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