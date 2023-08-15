Что известно о взрыве на АЗС в Махачкале

В результате взрыва на автозаправке в Махачкале в понедельник вечером погибли 12 человек. По данным МВД по Дагестану, из восьми цистерн взорвались две, есть угроза повторного взрыва.

По информации властей, взрыв произошел напротив автозаправки. Согласно данным МЧС, открытое горение ликвидировано.

ТАСС собрал основное, что известно о произошедшем на текущий момент.

Обстоятельства происшествия

В понедельник вечером произошел взрыв на автозаправочной станции на выезде из Махачкалы, начался сильный пожар. По последним сведениям, площадь возгорания достигала 600 кв. м, открытое горение ликвидировано, пожару присвоили повышенный ранг сложности.

Как сообщил журналистам глава Дагестана Сергей Меликов, взрыв произошел напротив заправки, его "причины и характер" устанавливаются

Звук от взрыва был слышен в пригородном поселке, сообщил корреспондент ТАСС.

Из восьми цистерн с топливом взорвались две. В ликвидации пожара задействовано более 70 человек и 20 единиц техники.

Полиция и сотрудники администрации города отводят людей от места происшествия.

В микрорайоне Махачкалы, где произошел взрыв, ограничили подачу газа.

Погибшие и пострадавшие

В результате ЧП, по официальным данным, погибли 12 человек, в том числе 2 ребенка, пострадали 56 человек, 13 из них - дети.

Медучреждения перевели на усиленный режим по приему раненых.

Как сообщили в пресс-службе Минздрава РФ, в больницах Махачкалы имеется необходимое число коек для лечения пострадавших.

Большое число жителей Дагестана пришли на республиканскую станцию переливания крови, чтобы сдать кровь для пострадавших.

Реакция властей