В Нигерии 13 сотрудников сил нацбезопасности погибли в засаде боевиков

Еще минимум 10 военнослужащих получили ранения

ПРЕТОРИЯ, 15 августа. /ТАСС/. По меньшей мере 13 сотрудников сил национальной безопасности погибли в засаде, устроенной в воскресенье вечером боевиками в штате Нигер в центрально-западной части Нигерии. Об этом сообщила национальная газета Нигерии This Day.

По информации издания, инцидент произошел в районе местного самоуправления Рафи. По меньшей мере 10 военных получили ранения в результате столкновения с бандитами. Как уточняют источники газеты, погибшие прибыли в этот район для проведения операции по нейтрализации боевиков, которые в последнее время терроризировали жителей в районах местного самоуправления Рафи и Ушиши в штате Нигер. Отмечается, что бандитам стали известны подробности рейда военных, и они устроили засаду.

По данным газеты, в ходе операции около 50 боевиков были ликвидированы. Военные также подтвердили изданию, что вертолет, выполнявший эвакуацию пострадавших, разбился в понедельник в штате Нигер. По информации агентства Agence France-Presse, число сотрудников сил нацбезопасности, погибших в результате инцидента, составляет 26.

Сенатор от Восточного сенаторского округа штата Нигер Мохаммед Сани Муса охарактеризовал ситуацию как "весьма серьезную" и призвал правительство Нигерии направить всю мощь сил нацбезопасности в неспокойные районы для защиты людей и их имущества. По его словам, атаки боевиков осуществляются одновременно во многих частях штата Нигер.