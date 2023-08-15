В Приморье вводят режим ЧС регионального уровня в связи с паводком

Губернатор края Олег Кожемяко сообщил, что режим ЧС позволит увеличить меры поддержки населения, пострадавшего от наводнения

ТАСС, 15 августа. /ТАСС/. Власти Приморья заявили о вводе режима ЧС регионального уровня. Об этом сообщил губернатор края Олег Кожемяко в своем Telegram-канале.

"ЧС регионального масштаба вводится в Приморье. Размеры ущерба от стихии таковы, что ресурсами муниципалитетов с этим не справится. Региональная ЧС позволит увеличить меры поддержки населения, пострадавшего от наводнения", - написал Кожемяко.

С 9 по 11 августа на юге Приморья прошли сильные дожди, выпало до 188 мм осадков. Это вызвало подъем уровня воды в реках и подтопления на многих территориях. Согласно прогнозу Примгидромета, волна паводка движется с юга на север. Ранее сообщалось, что паводок подтопил 7 многоквартирных и 729 частных домов, всего пострадали 65 населенных пунктов. Наводнение в Уссурийске, втором по величине городе Приморья, стало самым масштабным за последние 10 лет.