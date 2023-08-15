Глава Дагестана заявил, что возгорание на автозаправке произошло из-за взрыва напротив АЗС

Причины и характер взрыва устанавливаются

ТАСС, 15 августа. /ТАСС/. Причины и характер взрыва на автозаправочной станции в Махачкале уточняются. Место изначального взрыва находится напротив АЗС, сообщил журналистам глава Республики Дагестан Сергей Меликов.

"Причины и характер взрыва устанавливаются. С этой точки взрыва сдетонировали емкости напротив стоящей заправки, в результате чего произошли возгорание и пожар", - сказал он.

Меликов отметил, что на месте происшествия развернут оперативный штаб, ситуация находится под контролем. "На оперативном штабе будут приниматься меры по оказанию помощи пострадавшим, в том числе психологической, и помощи по восстановлению инфраструктуры данного участка, потому что это федеральная трасса. Для того, чтобы восстановить движение по федеральной трассе, с утра будут предприняты все меры", - сказал глава республики.

Также он заявил, что эвакуация пострадавших при взрыве на АЗС в Махачкале в медучреждения, в основном, завершена.

"В ликвидации последствий взрыва работают все службы. В настоящий момент, в основном, эвакуация в медицинские учреждения завершена. <…> Развернут оперативный штаб, я его возглавляю. <…> Хотел бы обратиться ко всем гражданам, жителям Махачкалы: соблюдайте спокойствие, ситуация находится под контролем", - сказал Меликов.

По последним данным, погибли 12 человек и 56 пострадали. После взрыва на АЗС начался пожар. Возгорание локализовано.