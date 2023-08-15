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обновлено 14 августа, 22:51

В Дагестан направят спецборт МЧС для транспортировки пострадавших во время взрыва на АЗС

Их доставят из Махачкалы в Москву

ТАСС, 15 августа. Спецборт МЧС России с медицинскими модулями приведен в готовность для перевозки пострадавших в результате взрыва на автозаправочной станции в Дагестане. Раненых перевезут из Махачкалы в Москву, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ.

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"По поручению главы МЧС России Александра Куренкова спецборт чрезвычайного ведомства доставит пострадавших из Махачкалы в московские лечебные учреждения. В готовность приведен самолет Ил-76 МЧС России с медицинскими модулями, которые предназначены для перевозки раненых и пострадавших в результате ЧС", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на борту находятся модули, в том числе для интенсивной терапии и искусственной вентиляции легких. Модули являются российской разработкой и не имеют аналогов в мире. На борту самолета находятся врачи отряда "Центроспас" и психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС России. 

Теги:
РоссияДагестанМосква
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