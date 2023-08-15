В Дагестан направят спецборт МЧС для транспортировки пострадавших во время взрыва на АЗС

Их доставят из Махачкалы в Москву

ТАСС, 15 августа. Спецборт МЧС России с медицинскими модулями приведен в готовность для перевозки пострадавших в результате взрыва на автозаправочной станции в Дагестане. Раненых перевезут из Махачкалы в Москву, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ.

"По поручению главы МЧС России Александра Куренкова спецборт чрезвычайного ведомства доставит пострадавших из Махачкалы в московские лечебные учреждения. В готовность приведен самолет Ил-76 МЧС России с медицинскими модулями, которые предназначены для перевозки раненых и пострадавших в результате ЧС", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на борту находятся модули, в том числе для интенсивной терапии и искусственной вентиляции легких. Модули являются российской разработкой и не имеют аналогов в мире. На борту самолета находятся врачи отряда "Центроспас" и психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС России.