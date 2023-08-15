14 августа, 23:01

В Эквадоре застрелили еще одного политика

AP Photo/ Dolores Ochoa, File
© AP Photo/ Dolores Ochoa, File

По предварительной информации, участник оппозиционного движения Педро Брионес стал жертвой вымогателей

БУЭНОС-АЙРЕС, 15 августа. /ТАСС/. Неизвестные застрелили члена эквадорского оппозиционного движения "Гражданская революция" Педро Брионеса в провинции Эсмеральдас. Об этом сообщила кандидат в президенты от этой политической силы Луиса Гонсалес.

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"Эквадор переживает самый кровавый период в своей истории. <...> Выражаю солидарность семье товарища Педро Брионеса, ставшего жертвой волны насилия", - написала она в соцсети X (ранее Twitter). Политик обвинила действующее правительство в ухудшении ситуации в сфере безопасности в Эквадоре.

Как сообщает газета Expreso, по предварительным данным, Брионеса убили члены банды, вымогавшей у него деньги. Полиция проверяет, не получал ли политик угроз по другим причинам. 

Теги:
Эквадор
© Информационное агентство ТАСС
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