В Минздраве заявили, что медики из Москвы прибудут в Махачкалу через несколько часов

По словам заместителя министра здравоохранения России Виктора Фисенко, сформирована бригада Федерального центра медицины катастроф и медиков Москвы для оказания помощи пострадавшим при взрыве

ТАСС, 15 августа. Бригада врачей Федерального центра медицины катастроф и медиков Москвы прибудет в ближайшее время в Махачкалу для оказания помощи пострадавшим при взрыве на автозаправочной станции. Об этом сообщил первый заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко.

"По поручению министра здравоохранения России [Михаила Мурашко] сформирована бригада Федерального центра медицины катастроф и медиков Москвы. Они буквально через несколько часов уже вылетают и прибудут в Махачкалу", - сказал он.

По словам Фисенко, также из Чеченской Республики выехала бригада врачей, которая "буквально через 2-2,5 часа будет в Махачкале". "Делается все возможное для того, чтобы помочь пострадавшим", - заключил он.