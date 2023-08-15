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Военная операция на Украине

В ДНР сообщили о ранении семи мирных жителей за сутки

В их числе ребенок 2017 года рождения, сообщили в СЦКК ДНР

ДОНЕЦКЕ, 15 августа. /ТАСС/. Семь мирных жителей получили ранения в Донецке и Юрьевке за сутки в результате обстрелов со стороны ВС Украины. Об этом сообщили в представительстве региона в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

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"Поступили сведения о ранении семи гражданских лиц, в том числе ребенка 2017 года рождения, в Петровском и Куйбышевском районах Донецка и Юрьевке", - сказано в сообщении.

Всего по различным населенным пунктам выпущен 121 боеприпас, включая кассеты и дальнобойные ракеты.

Под огнем оказались Горловка, Гольмовский, Донецк, Макеевка, Старомихайловка, Юрьевка и Ясиноватский район. 

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