В Красноярском крае ликвидировали пожар в частном доме

Площадь возгорания составила около 300 кв. м

КРАСНОЯРСК, 15 августа. /ТАСС/. Пожар в жилом доме в городе Бородино Красноярского края на площади 300 кв. м, где один человек погиб, ликвидирован. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

"В 03:02 (23:02 мск 14 августа - прим. ТАСС) пожар ликвидирован", - говорится в сообщении.

Вечером 14 августа в городе Бородино загорелся частный дом. Площадь возгорания составила около 300 кв. м. В результате пожара погиб один человек, еще один - доставлен в больницу с ожогами. На месте работали 16 человек личного состава и 5 единиц техники. Прокуратура Красноярского края начала проверку по факту пожара.