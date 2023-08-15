В Якутии лесные пожары охватили территории общей площадью почти 390 тыс. га

За сутки в регионе ликвидировали 21 возгорание

ЯКУТСК, 15 августа. /ТАСС/. Лесные пожары действуют в Якутии на площади почти 390 тыс. га, за сутки ликвидировано 21 возгорание на площади более 6,3 тыс. га.

Об этом сообщил на брифинге заместитель министра экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии Андрей Коноплев.

"На утро 15 августа действует 121 лесной пожар на общей площади 388 320 га, также продолжают действовать два ландшафтных пожара на общей площади 348,2 га", - сказал Коноплев.

Ведется работа по тушению 58 лесных и 1 ландшафтного пожаров на площади 278 тыс. га. Задействовано 1 519 человек и 63 единицы техники, 4 самолета Ан-2 и Cessna привлечены к авиапатрулированию, 10 вертолетов Ми-8 - к тушению.