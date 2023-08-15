Число подтопленных домов на севере Красноярского края снизилось до 198

Для ликвидации происшествия привлекли 35 человек и 11 единиц техники

КРАСНОЯРСК, 15 августа. /ТАСС/. Количество домов, подтопленных подземными водами в селе Богучаны в Красноярском крае, снизилось до 198. Об этом ТАСС сообщили в Единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС) района.

"По последним данным, подтоплено в селе Богучаны 198 домов", - сообщили в ЕДДС.

По словам главы Богучанского района, руководителя штаба по ликвидации ЧС Алексея Медведева, в селе практически восстановлена водосливная система. "Она позволяет регулировать движение поверхностных вод и сдерживать уровень подтопления жилого сектора. Штабу удалось решить задачу первостепенной важности - остановить подъем подземных вод в подвальные помещения и на придомовые участки богучанцев, попавших в зону подтопления. <…> Мы предпринимаем все меры, возможные в наших условиях. Удается сдерживать ситуацию, не дать воде подниматься. Уровни воды колеблются - где-то вода упала на 1-2 см, а в другом месте понизилась на 8 см. Но в основном вода в подпольных помещениях домов остается на высоком уровне, от 1 до 1,5 м", - приводятся слова Медведева на официальной странице администрации района во "ВКонтакте".

Ранее сообщалось о подтоплении в селе Богучаны 204 домов. В зону подтопления попали 860 человек. Для ликвидации происшествия привлечено 35 человек и 11 единиц техники.