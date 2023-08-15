В Красноярске загорелся жилой многоквартирный дом

Площадь пожара составляет 500 кв. м

КРАСНОЯРСК, 15 августа. /ТАСС/. Жилой многоквартирный дом горит в Красноярске на площади 500 кв. м. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

"15 августа в 05:45 (01:45 мск) поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме в г. Красноярск. По предварительным данным, пострадавших нет. Площадь составляет 500 кв. м", - говорится в сообщении.

В тушении пожара задействованы 104 человека и 37 единиц техники.

По данным мэрии Красноярска, горит дом №13 в переулке Маяковского. "На место направлены четыре автобуса. В случае необходимости жителям будет предоставлено временное размещение", - сообщили в мэрии.