15 августа, 01:46
Лесные пожары в России

В Магаданской области горит сопка рядом с поселком Старая Веселая

По словам мэра Магадана Юрия Гришана, фронт пожара составляет примерно 5 км

ТАСС, 15 августа. Спасатели второй день пытаются потушить лесной пожар на сопке в районе поселка Старая Веселая, расположенного в бухте Веселой Магаданской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр Магадана Юрий Гришан.

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"Совершили облет пожара. Фронт тянется примерно на 5 км. Распространение по обе стороны сопки. Все работы согласно плану утвержденному утром на оперативном штабе", - говорится в сообщении главы города.

В понедельник вечером в районе Старой Веселой местные жители заметили столбы дыма. По информации региональных СМИ, Гришан лично выезжал к поселку. К работе приступал вертолет, который сбросил воду в очаг пожара, но потушить его не удалось.

По информации мэра, ведется круглосуточный мониторинг, с раннего утра было проведено заседание оперативного штаба. После этого группа спасателей управления ГО ЧС мэрии выдвинулась в район Вдовушки (окрестность Магадана) для обеспечения водой пожарных магаданского лесхоза. Затем восемь пожарных лесхоза вертолетом доставили к месту происшествия. Планировалось, что с уходом тумана авиалесоохрана начнет работать с воздуха на сброс воды, одновременно с этим четыре человека пожарно-спасательного центра области на спецавтомобиле выдвинутся к месту тушения.

  

Теги:
РоссияЛесные пожары в РоссииМагаданская область
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