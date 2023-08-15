В Приморье вода ушла из почти 1,7 тыс. жилых домов

Остаются подтопленными 2,9 тыс. зданий, 3,2 тыс. приусадебных участков, 24 дороги

ТАСС, 15 августа. Вода ушла из 1 675 жилых домов в 14 муниципалитетах Приморья. Об этом сообщает МЧС России.

"В 14 муниципальных образованиях вода ушла из 1 675 жилых домов и 2 334 приусадебных участков. Восстановлено сообщение с двумя населенными пунктами. Сейчас наблюдается спад уровня воды по реке Раздольная в Октябрьском, Уссурийском и Надеждинском муниципальных образованиях. Подъемы уровня воды сохраняются в реке Большая Уссурка в Красноармейском и Дальнереченском районах. Ожидается рост числа подтопленных придомовых территорий", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ведомства.

В ведомстве уточнили, что остаются подтопленными 2 945 жилых домов, 3 221 приусадебный участок, 24 участка автомобильных дорог.

"Водой отрезано 26 населенных пунктов. Действует девять пунктов временного размещения, где уже находятся 326 человек, в том числе 74 ребенка. Без электричества остаются 21 многоквартирный и 1 219 частных домов", - говорится в сообщении.