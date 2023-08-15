В Приморье объявили штормовое предупреждение из-за нового тайфуна

Согласно прогнозу синоптиков, восточная часть региона окажется под влиянием тайфуна "Лан"

ВЛАДИВОСТОК, 15 августа. /ТАСС/. Штормовое предупреждение объявлено в подтопленном Приморье, в восточную часть региона сильные дожди принесет тайфун "Лан", может выпасть до 150 мм осадков, которые будут сопровождаться сильным ветром. Об этом сообщила пресс-служба Примгидромета.

"В связи обострением фронтальных разделов утром и днем 16 августа местами в разных районах Приморского края ожидаются сильные дожди (15-45 мм за 12 час и менее). На восточную половину края в период вечер 16, ночь и день 17 августа будет оказывать влияние тропический циклон "Лан". Здесь ожидаются сильные (15-45 мм за 12 час и менее), местами очень сильные дожди (50 мм и более за 12 час и менее). Общее количество осадков может составить 80-150 мм (60-120% нормы за месяц)", - говорится в сообщении.

На восточном побережье дожди будут сопровождаться усилением ветра до 20-25 м/с, на мысах порывами до 32 м/с. На востоке Залива Петра Великого, в южной половине района Поворотный - Золотой ожидается высота волн 2,5-3,5 м, днем 17 августа по району Поворотный - Золотой 4 м. На юго-восточном и восточном побережье прогнозируется подъем уровня моря до значений, близких к критическим, накат волн, подтопление пляжей.

На реках восточного побережья ожидаются подъемы уровня воды на 0,8-1,5 м, на отдельных участках с выходом воды из берегов, создается угроза подтоплением прилегающих территорий.

Приморский край восстанавливается после сильного наводнения, вызванного влиянием тайфуна "Ханун". Большинство рек на западе края вышли из берегов в минувшие выходные. Число подтопленных в Приморском крае многоквартирных и частных домов превысило 4 600. Согласно прогнозу, седьмой в этом году тайфун "Лан" в четверг выйдет к японскому острову Хоккайдо через Японское море, а его западное крыло принесет новые дожди на восточное побережье Приморья.