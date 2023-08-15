15 августа, 01:54

В китайской провинции Хубэй в результате схода оползня погибли семь человек

На месте инцидента работают спасатели

ПЕКИН, 15 августа. /ТАСС/. Семь жителей Китая погибли в результате схода оползня в провинции Хубэй в центральной части страны. Об этом сообщило агентство Xinhua со ссылкой на местные власти.

По его сведениям, ЧП произошло в понедельник на окраине города Ичан. Сместившаяся геологическая порода засыпала дорогу, по которой двигался микроавтобус. Среди находившихся в его салоне людей не выжил никто.

На месте происшествия работают спасатели и представители администрации города. Рабочие занимаются восстановлением автотрассы. 

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Китай
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